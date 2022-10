Das Jahrestief hat die Covestro-Aktie ISIN: DE0006062144 am 29. September mit einem Kurs von 27,69 Euro markiert. Seit dem hat sich ein Aufwärtstrend entwickelt, der auf weitere Kursgewinne hoffen lässt. Der Widerstand liegt im Bereich um 34,00 Euro und sollte Covestro diese Hürde nehmen, wäre der Weg für Kursgewinne frei. Die Chartindikatoren stehen bei hohen Umsätzen in einem positiven Bereich. Wir denken, dass sich die Aktie in einem positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...