- BARCLAYS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1450 (1800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 158 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PRICE TARGET TO 787 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS BIG YELLOW GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1200 PENCE - BARCLAYS STARTS SAFESTORE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1000 PENCE - BERENBERG RAISES HILTON FOOD TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 850 (1200) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASOS PRICE TARGET TO 900 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 36 (140) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3100 (3170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2700) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 160 (169) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALEON PRICE TARGET TO 280 (340) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1210 (1260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 660 (690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5450 (5580) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ASOS PRICE TARGET TO 780 (1200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 40 (56) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS COMPUTACENTER TARGET TO 2450 (2800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1390 (1640) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 855 (935) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES PETROFAC TO 'BUY' - RPT/EXANE BNP CUTS NATWEST TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - RPT/SOCGEN CUTS IMI PLC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1100 (1400) PENCE - STIFEL CUTS GSK PRICE TARGET TO 1600 (1890) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7800 (8700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3170 (3670) PENCE - 'SELL'



