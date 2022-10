Der Dow gab zuletzt um 0,66 Prozent auf 29 840,03 Punkte nach.New York - Überwiegend positive Quartalsberichte haben die New Yorker Wall Street am Freitag nach der beeindruckenden Vortagesrally nur kurzzeitig gestützt. Bereits in der ersten halben Handelsstunde drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen in die Verlustzone, dann auch der Dow Jones Industrial . Neue Konjunkturdaten lieferten zugleich kaum Impulse. Der Dow gab zuletzt um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...