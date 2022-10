Die britische Premierministerin Liz Truss hatte Jeremy Hunt am Freitag zum neuen Finanzminister ernannt, nachdem sie dessen Vorgänger Kwasi Kwarteng kurz zuvor gefeuert hatte.London - Nach der Entlassung seines Vorgängers Kwasi Kwarteng hat der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt Versäumnisse der Regierung in Steuerfragen eingeräumt. «Es gab Fehler», sagte Hunt am Samstagmorgen dem Sender Sky News in seinem ersten Interview, seit er am Vortag von Premierministerin Liz Truss zum Nachfolger von Kwarteng ernannt worden war. Dabei verwies er unter anderem auf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...