Die SVP des Kantons Zug will den Juristen und Regierungsrat für die im Dezember anstehenden Bundesratswahlen zuhanden der Findungskommission der Partei nominieren.Bern - Mit dem Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler ist am Samstag ein dritter Kandidat ins Rennen um die Nachfolge des abtretenden Bundesrats Ueli Maurer gestiegen. «Die Kandidatur kann ich bestätigen», teilte der 62-Jährige der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag mit. Tännler bestätigte damit Medienberichte. Die SVP des Kantons Zug will den Juristen und Regierungsrat für die im Dezember...

Den vollständigen Artikel lesen ...