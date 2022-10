Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 tauchte nach einer Erholungsbewegung mit einem Hoch bei 23,59 Euro am 04. Oktober noch einmal ab und landete am Donnerstag auf einem Jahrestief bei 18,585 Euro. Von diesem Tief aus hat sich der Kurs wieder bis auf 20,49 Euro am Freitag nach oben geschoben. Setzt sich die Gegenreaktion fort, könnte man mit einem Hebel-Zertifikat einen "heißen" Trade landen. Die Aktie des Immobilienkonzerns aus Bochum hat zunächst Luft bis ...

