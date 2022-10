Am 25. September hatten wir auf die Aktie geschaut und getitelt: "Harmony Gold Mining: Kurserholung möglich!" Im Artikel hatten wir geschrieben: "Der Goldpreis geriet nach der Sitzung der US-Notenbank Fed erneut unter Druck und hat am Freitag ein neues Jahrestief markiert. Darunter hat auch Harmony Gold Mining gelitten. Positiv zu erwähnen, dass das Handelsvolumen am Freitag auf ein 6-Monats-Hoch gestiegen ist und das nährt die Hoffnung, dass es ...

