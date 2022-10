München - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich gegen eine Maskenpflicht in Innenräumen ausgesprochen. "Da bin ich derzeit zurückhaltend", sagte er der "Bild am Sonntag".



Jeder könne sich schützen, indem er freiwillig eine Maske aufziehe und sich impfen lasse. Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Münchner Oktoberfest wies Söder zurück: "Die Bundesregierung hat entschieden, dass solche Feste stattfinden können. Es ist schon seltsam, wenn Herr Lauterbach sich jetzt über die Wiesn aufregt. Im Übrigen steigen auch anderswo die Zahlen."



Aber wie bei vielen vergleichbaren großen Volksfesten seien die Corona-Zahlen erst angestiegen und dann wieder zurückgegangen. "Aus meiner Sicht war es eine schöne Wiesn", so der CSU-Chef.

