Berlin - Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo Kroemer, warnt vor einem schwierigen Winter. "Ich hätte es mir während der zurückliegenden Corona-Wellen nicht vorstellen können, aber dieser Winter könnte noch schwieriger werden als die letzten beiden", sagte er dem "Spiegel".



Dies sei nicht nur auf die Pandemie und die Energiekrise zurückzuführen: "Wir erleben gerade, wie sich viele Notlagen gegenseitig verschärfen: die Klimakrise, die Energiekrise, der Krieg in der Ukraine, die Inflation." Das betreffe die Krankenhäuser als "Spiegel der Gesellschaft". Wenn man nicht aufpasse, werde man dieses in Deutschland selbstverständliche Niveau medizinischer Versorgung nicht mehr lange gewährleisten können, sagte Kroemer. "Denn wir steuern mitten in den vielen Krisen auf ein weiteres fundamentales Problem zu, das wir seit Jahrzehnten ignorieren: den demografischen Wandel."

