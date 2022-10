Der Nationale Knoblauchrat sieht eine bedeutend schwächere Aussaat als in der letzten Saison. Eine sinkende Vorhersage, die ihren Grund in den konstanten Anstiegen der Produktionskosten und der Trockenheit hat, die Spanien durchmacht. Diese Abnahme bei der Aussaat wird in Andalusien signifikant sein und in geringerem Ausmaß in Castilla-La Mancha erfolgen. Bildquelle:...

