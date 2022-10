Nach der Rallye von Mitte Juli bis Mitte August hatte der Kurs der Bank-Aktie fast 35 Prozent zugelegt. Seit dem Hoch bei 13,71 Euro befindet sich der Wert in einer Seitwärtsbewegung. Diese Seitwärtsbewegung spielt sich in einer Bandbreite von etwa 2 Euro ab. Die Raiffeisen Bank-Aktie ISIN: AT0000606306, die an der Wiener Börse notiert, markierte zuletzt ein Tief bei 11,97 Euro am 11. Oktober und nach dem Hoch bei 13,13 Euro am letzten Freitag, sieht ...

