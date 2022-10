Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legt gegen Mittag um 0,55 Prozent auf 3400,95 Punkte zu.Paris / London - Europas wichtigste Aktienindizes sind mit leichten Gewinnen in die Woche gestartet. Neben den Dauerthemen der Zins- und Konjunktursorgen rückten auch Unternehmenszahlen in den Fokus, nachdem am Freitag mit den US-Banken erste Schwergewichte ihre Bücher geöffnet hatten. Experten sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legte zuletzt um 0...

