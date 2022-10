Die Credit Suisse baut in den USA weitere Altlasten ab. Sie hat mit der Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New Jersey einen Vergleich im Zusammenhang mit verbrieften Wohnbauhypotheken erzielt.Zürich - Die Credit Suisse baut in den USA weitere Altlasten ab. Sie hat mit der Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New Jersey (NJAG) einen Vergleich im Zusammenhang mit verbrieften Wohnbauhypotheken (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS) erzielt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Es gehe um Transaktionen, welche bereits vor der Finanzkrise abgeschlossen worden seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...