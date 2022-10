Vor der Küste Portugal will Baywa re den weltweit ersten förderfreien schwimmenden Offshore-Windpark errichten. Geplant sind 30 Windenergieanlagen mit insgesamt 600 MW Leistung. Baywa re hat sich offiziell um die Rechte für eine exklusive Nutzung des Meeresbodens beworben, damit ein schwimmender Offshore-Windpark mit 30 Windenergieanlagen und insgesamt bis zu 600 MW Leistung in einer speziell ausgewiesenen Zone vor der Küste von Viana do Castelo entwickelt werden kann. Damit tritt das Genehmigungsverfahren ...

