Die russischen Angriffe haben nach ukrainischen Angaben auch die Energieinfrastruktur in den zentralen und nördlichen Regionen beschädigt.Kiew - Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Bei den neuen russischen Luftangriffen auf die Hauptstadt und andere ukrainische Städte sind Behördenangaben zufolge mehrere Menschen getötet worden. Es habe Todesopfer gegeben, nicht nur in Kiew, auch in anderen Städten, teilt Innenminister Denys Monastyrskyj mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...