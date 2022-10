Der 20. Parteitag in China wurde am Sonntag eröffnet. Zu Beginn des Kongresses wird USD/CNY um die Marke von 7,20 gehandelt. Die Ökonomen von ING erwarten, dass das Paar weiter in Richtung 7,40 steigen wird. China behält die derzeitige Haltung zum Covid bei "Die Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf dem laufenden 20. Parteitag, die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...