Die Photovoltaik-Anlagen entstehen in Dettmannsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Genehmigung erfolgte über das Zielabweichungsverfahren des Landes und sie werden ohne EEG-Vergütung betrieben. Energiekontor hat für den Bau von drei Photovoltaik-Parks in Mecklenburg-Vorpommern grünes Licht erhalten. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von fast 130 Megawatt sollen sie 140 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugen und Solarstrom für rund 40.000 Haushalte liefern. Die Photovoltaik-Kraftwerke entstehen in Dettmannsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2023 angesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...