Die knapp 55-jährige Finanzdirektorin des Kantons Nidwalden hat am Montag ihre Kandidatur bekannt gegeben.Stans - Michèle Blöchliger will Bundesrätin werden. Die knapp 55-jährige Finanzdirektorin des Kantons Nidwalden hat am Montag ihre Kandidatur bekannt gegeben. Die SVP-Politikerin wäre das erste Nidwaldner Bundesratsmitglied. Blöchliger sagte vor den Medien in Stans, mit Respekt vor der Aufgabe sei sie bereit für die Kandidatur. Sie würde sich sehr freuen, wenn die Nominationsversammlung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...