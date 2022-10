Eine vierte Reinigungsstufe mit Ozon im Klärwerk Mainz soll die Wasserqualität des Rheins verbessern und zugleich soll die Elektrolyse grünen Wasserstoff bereitstellen. "Das Projekt ARRIVED, also der Ausbau der Mainzer Kläranlage um eine vierte Reinigungsstufe - in Kombination mit einem Elektrolyseur - sorgt dafür, dass das Mainzer Klärwerk zu einer der modernsten Kläranlagen in Deutschland wird. Das ist ein umweltpolitischer Meilenstein", sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder. ...

