Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 baut im Tagesverlauf sein Plus aus und schliesst 1,77 Prozent höher bei 3441,64 Punkten.Paris / London - Erfreuliche Nachrichten aus Grossbritannien und den USA haben Europas Börsen am Montag deutliche Gewinne beschert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute im Tagesverlauf sein Plus aus und schloss 1,77 Prozent höher bei 3441,64 Punkten. Der Pariser Cac 40 gewann letztlich 1,83 Prozent auf 6040,66 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es nur um 0,90 Prozent auf 6920...

Den vollständigen Artikel lesen ...