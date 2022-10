Die Migros Ostschweiz pilotiert seit vergangener Woche in Bürglen im Kanton Thurgau ein neues Einkaufsformat, das ohne Verkaufspersonal vor Ort auskommt.Bürglen/Gossau - Die Migros Ostschweiz pilotiert seit vergangener Woche in Bürglen im Kanton Thurgau ein neues Einkaufsformat, das ohne Verkaufspersonal vor Ort auskommt. Im Migros teo finden Kundinnen und Kunden ein Basissortiment für den täglichen Bedarf und können rund um die Uhr unkompliziert dann einkaufen, wann es für sie am besten passt. Das Bedürfnis nach Einkaufsmöglichkeiten ausserhalb...

Den vollständigen Artikel lesen ...