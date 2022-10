Deutschlands größte Vermögensverwalter stecken trotz Klimaversprechen 13 Milliarden Euro in den Ausbau fossiler Brennstoffe. Das berichten Greenpeace, Reclaim Finance und Urgewald in einem aktuellen Report.In ihrem Bericht "German Asset Management and Fossil Fuel Expansion" werfen Greenpeace, Reclaim Finance und Urgewald den vier größten deutschen Vermögensverwaltern Greenwashing vor. Trotz offiziellen Bekenntnisses zum 1,5-Grad-Ziel haben demnach Allianz Global Investors (AGI), Deka Investments, Union Investment und DWS insgesamt 13 Milliarden Euro (Stand September 2022) in fossile Energieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...