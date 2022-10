Die von der CME Group veröffentlichten Daten für die Rohöl-Futures-Märkte zeigen, dass die Händler ihre Open-Interest-Positionen am Montag um rund 9.600 Kontrakte reduzierten und damit den vierten Tagesrückgang in Folge verzeichneten. Auch das Handelsvolumen ging den dritten Tag in Folge zurück, diesmal um rund 124.100 Kontrakte. WTI: Ein weiterer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...