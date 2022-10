Das landwirtschaftliche Unternehmen Qapchugay mevalari (Früchte von Kapchugay), aus dem Bezirk Altyaryk, in der Region Fergana, in Usbekistan, begann mit dem Verkauf frischer Tafeltrauben in modernen nutzerfreundlichen Verpackungen, für die es die Produktion für die Verpackung von Frischtrauben unter Nutzung der neusten italienischen Ausrüstung aufgebaut hat, berichten...

