Hier erfahren Sie, was Sie am Mittwoch, den 19. Oktober wissen müssen: Der US-Dollar ist bei seinen Hauptkonkurrenten gefragt, während die Stimmung an den Märkten im frühen europäischen Handel am Mittwoch gemischt ist. Die Anleger bewerten die starken Unternehmensgewinne in den USA, die Erholung der chinesischen Wirtschaft und die aggressiven Zinserhöhungserwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...