Freddy Kaiser verstärkt per Oktober 2022 das Strategie-Team des E-Signatur-Service Skribble in der Rolle des Director Strategic Initiatives.Zürich - Freddy Kaiser, zuletzt Head of Engineering bei Abacus, verstärkt per Oktober 2022 das Strategie-Team des E-Signatur-Service Skribble in der Rolle des Director Strategic Initiatives. Er gilt als Schöpfer der ersten zertifizierten und rechtsgültigen elektronischen Signatur aus der Cloud bei Swisscom und als Erfinder der kurzlebigen Zertifikate im Bereich der qualifizierten elektronischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...