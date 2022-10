FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1275 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 45 (60) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 100 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 170 (193) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3165 (3150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 825 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 115 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES GB GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 700 PENCE - BERENBERG RAISES SYNTHOMER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 160 PENCE - BOFA CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1150 (1400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ASOS PRICE TARGET TO 600 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 95 (85) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PETS AT HOME TARGET TO 310 (385) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1100 (1110) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 315 (325) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES RENTOKIL INITIAL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 600 PENCE - HSBC CUTS ASOS TO 'REDUCE' - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 510 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 685 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES WOOD GROUP ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 181 (172) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 83 (79) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 262 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 777 (796) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 210 (245) PENCE - 'BUY'



