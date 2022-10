Eine Machbarkeitsstudie von AGL und ARENA will prüfen, ob die Hochtemperaturspeicher den Dampf für den Betrieb einer 200 Megawatt-Turbine in einem Kohlekraftwerk bereitstellen können. Das Konzept zielt auf eine achtstündige Wärmeversorgung ab. Langfristig geht es um die Umrüstung der thermischen Kraftwerke auf erneuerbare Energien.Es ist ein Projekt in dem alte und neue Energiewelt aufeinandertreffen. Der australische Energieversorger AGL und die dortige Agentur für erneuerbare Energien ARENA wollen gemeinsam in einem Machbarkeitsstudie untersuchen, ob Hochtemperaturspeicher den Dampf für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...