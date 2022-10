Darmstadt - Am 13. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 gegen den KSV Holstein Kiel mit 1:1 unentschieden gespielt. Für Darmstadt traf Matthias Bader (72.), für Kiel Steven Skrzybski (35.).



In der Tabelle bleibt Darmstadt damit seit dem Sommer ungeschlagen auf Platz eins der Tabelle, Kiel ist auf Position sechs. Außerdem spielten am Abend Hansa Rostock und der 1. FC Kaiserslautern 0:2.

