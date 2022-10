Sinsheim - In den Samstagnachmittagpartien des 11. Bundesliga-Spieltags haben sowohl die Bayern als auch Borussia Dortmund und der SC Freiburg gewonnen und damit allesamt den Anschluss an die Tabellespitze gehalten. Die Bayern siegten in ihrer Partie 2:0 bei 1899 Hoffenheim nach Treffern von Jamal Musiala (18.) und Eric Maxim Choupo-Moting (38. Minute).



Ein Torfeuerwerk feierte Borussia Dortmund mit einem 5:0 gegen den VfB Stuttgart, Jude Bellingham (2.), Niklas Süle (13.), Gio Reyna (44.), Jude Bellingham (53.) und Youssoufa Moukoko (72.) lochten hier ein, ein Ehrentreffer der Stuttgarter ganz am Ende der Partie wurde wegen Abseitsposition nicht anerkannt. Freiburg siegte gegen Werder Bremen mit 2:0, hier trafen Lukas Kübler (56.) und Vincenzo Grifo (80. Minute). Nicht gut gelaunt waren am Ende die Spieler des FC Augsburg, die schon 3:1 gegen RB Leipzig führten, bevor die Gäste in den letzten Minuten doch noch zwei Treffer zum 3:3 erzielten und fast noch gewonnen hätten. Die Partie Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg endete 2:2.



Auf Rang eins trohnt weiterhin Union Berlin, dahinter die Bayern, Freiburg und Dortmund.

