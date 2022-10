Group ISIN: DE000A2LQ884 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Anfang Januar notierte der Kurs noch bei über 20,00 Euro. Aktuell kostet die Aktie noch 6,06 Euro. Die Aktie ist günstig bewertet. Kommt es zu einer technischen Erholung, kann man einen Trade wagen." Unseren Einstiegskurs hat die AUTO1 Group-Aktie am letzten Montag erreicht und es gab im Wochenverlauf einen Gewinn von bis zu 8,10 Prozent. Wenn die Zahlen am 02. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...