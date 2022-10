Am 16. Oktober hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine mögliche Trading-Chance mit VIB Vermögen hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Nach einem Absturz von 54,40 Euro auf bis zu 17,34 Euro zeichnet sich im Chartbild eine Kursberuhigung ab. Wenn die Markttechnik funktioniert, ist die Hoffnung auf eine Gegenreaktion nach oben in den kommenden Tagen gegeben." VIB Vermögen hat den Einstieg am Dienstag genommen und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...