FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.10.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 990 (1045) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 630 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 720 (685) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 7500 (8000) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2200 (2500) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2490 (2620) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 415 (490) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HARGREAVES LANSDOWN PT TO 900 (940) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE PT TO 1310 (1370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1250 (1650) PENCE - HSBC RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 530 (475) PENCE - HSBC RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 386 (491) PENCE - HSBC RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 648 (845) PENCE - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4330 (4539) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS TARGET TO 202 (239) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 229 (307) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 800 (930) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1485 (1902) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 744 (1046) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 290 (250) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES LSE PRICE TARGET TO 9940 (9700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS RAISES PEARSON TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 960 (520) PENCE - RBC CUTS HILTON FOOD TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 700 (1500) PENCE - RPT/GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 2869 (2986) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN RAISES LSE PRICE TARGET TO 9940 (9700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 960 (1080) PENCE - UBS RAISES SSE PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1650 (1570) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

