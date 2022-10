In Offenburg entsteht der erste Solarzaun an einem Standort von Hydro. Wenn das Pilotprojekt erfolgreich ist, könnte Next2-Sun seine Photovoltaik-Lösung für weitere mehr als 100 Standorte des Unternehmens liefern, wobei es selbst den Rahmen und die Struktur aus dem Strangpresswerk in Offenburg bezieht.Es ist ein kleiner Beitrag, doch einer der ein weithin sichtbares Zeichen setzt: An seinem Strangpresswerk in Offenburg will Hydro einen 426 Meter langen Solarzaun installieren. Die Photovoltaik-Lösung, die Next2Sun vor einiger Zeit auf den Markt gebracht hat und die von unserer Jury als pv magazine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...