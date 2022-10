Dank der guten Witterungsverhältnisse in den letzten Wochen ist die heimische Speisekartoffelernte in den meisten Regionen Österreichs schon sehr weit fortgeschritten. An dem schwachen Ernteergebnis und den massiven Qualitätsbeeinträchtigungen hat sich nichts mehr geändert, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Auch die massiven...

