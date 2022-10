Ems-Chemie hat in den ersten neun Monaten 2022 den Umsatz weiter gesteigert und einen neuen Rekord erzielt.Domat/Ems - Ems-Chemie hat in den ersten neun Monaten 2022 den Umsatz weiter gesteigert und einen neuen Rekord erzielt. Allerdings zeichne sich weltweit eine konjunkturelle Abkühlung ab und durch den Ukraine-Krieg gebe es besonders in Europa grosse Unsicherheiten. Wie Ems am Dienstag mitteilte, kletterte der Umsatz von Januar bis September um 10,7 Prozent auf 1,87 Milliarden Franken.

