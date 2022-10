An der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin hat Bundespräsident Ignazio Cassis betont, dass der Ukraine mittel- und langfristige Perspektiven geboten werden müssten.Bern / Berlin - An der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin hat Bundespräsident Ignazio Cassis betont, dass der Ukraine mittel- und langfristige Perspektiven geboten werden müssten. Er forderte schnelle und präzise Antworten, um einen «Marshall-Plan» auf den Weg zu bringen. «Während die Europäische Union angesichts der Bestrebungen der Ukraine, ihr beizutreten, eine führende Rolle spielen soll...

Den vollständigen Artikel lesen ...