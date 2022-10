Die Gemeinde Oberding in Bayern setzte bereits nach dem Schneechaos im Münsterland 2005 auf eine Notstromkonzept, das auf kleine Wasserkraftwerke basiert. Selbst bei einem Blackout sollen in der Gemeinde Oberding am Münchner Flughafen das Rathaus, die Arztpraxen, Apotheken und andere Einrichtungen der kritischen Infrastruktur Notstrom aus Wasserkraft erhalten. Dafür hat der regionale Stromversorger, das E-Werk Schweiger, bereits ein Notstromkonzept mit vier kleinen Wasserkraftanlagen entwickelt, ...

