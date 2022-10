Der österreichische Hersteller my-PV hat heute in Linz den renommierten Umweltpreis Energy Globe Austria in der Kategorie "Erde" erhalten. Der Hersteller aus Oberösterreich hat die Jury mit der Bauteilaktivierung mit Photovoltaik überzeugt, die er bei seinem eigenen Firmengebäude umgesetzt hat. Dabei dient der Beton der Fundamentplatte als zum Tagesspeicher für lokal nicht anderweitig nutzbaren Solarstrom. Erstmalig erfolge die Bauteilaktivierung somit über Kabel statt Rohre, schreibt my-PV in der ...

