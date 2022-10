Insgesamt 200 Gigawattstunden an Wind- und Solarstrom sollen an Schott aus den Anlagen in den nächsten drei Jahren geliefert werden. Es handelt sich den Unternehmen zufolge auch um mit die ersten Stromlieferverträge mit "EKOenergy"-Label in Deutschland.Schott und Engie haben am Dienstag den Abschluss von zwei Corporate Power Purchase Agreements (cPPAs) bekanntgegeben. Die Laufzeit sei für drei Jahre festgelegt worden, beginnend mit dem Jahr 2023. Insgesamt sollen in dieser Zeit 200 Gigawattstunden Strom an den Technologiekonzern geliefert werden. Der erste Stromabnahmevertrag bezieht sich auf ...

