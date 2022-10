Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Schwung des Vortags mitgenommen und der Leitindex SMI ist weiter in die Höhe geklettert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Schwung des Vortags mitgenommen und der Leitindex SMI ist weiter in die Höhe geklettert. Am Ende rückte der Index gar über 10'770 Punkte vor und schloss so hoch wie zuletzt vor gut einem Monat. Mit kräftigen Kursavancen stachen Logitech und UBS heraus, die die Anleger mit Quartalszahlen überzeugten. Aber auch die Schwergewichte Roche und...

