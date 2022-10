Bei den Winterthurern türmt sich per Ende September ein rekordhoher Orderbestand von 1,95 Mrd Franken. Diesen rasch abzuarbeiten wird aber schwieriger.Winterthur - Der Technologiekonzern Sulzer hat in den ersten neun Monaten mehr Aufträge an Land gezogen. Bei den Winterthurern türmt sich jetzt ein rekordhoher Orderbestand von 1,95 Milliarden Franken. Diesen rasch abzuarbeiten wird aber schwieriger, weshalb die Guidance für den Umsatz gesenkt wird. Von Januar bis September stieg der Bestellungseingang um 9,8 Prozent auf 2,59 Milliarden Franken...

