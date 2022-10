Das Geld wird eingesetzt, um die Aktivitäten zu skalieren, die wachsende Nachfrage der Kunden zu befriedigen und die Präsenz in EMEA auszubauen.Paris - Das carbon?-Team freut sich, seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 900'000 Euro mit führenden Investoren aus den Bereichen Fintech, SaaS und Impact bekanntgeben zu können, an der auch die Mitbegründer von Algolia, Nicolas Dessaigne und Julien Lemoine, beteiligt sind. Das Geld wird eingesetzt, um die Aktivitäten zu skalieren, die wachsende Nachfrage der Kunden zu befriedigen und die...

Den vollständigen Artikel lesen ...