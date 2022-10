Der Softwarehersteller Microsoft bekommt den Kostendruck bei vielen grossen Unternehmen und den starken Dollar zunehmend zu spüren.Redmond - Der Softwarehersteller Microsoft bekommt den Kostendruck bei vielen grossen Unternehmen und den starken Dollar zunehmend zu spüren. So fiel das Wachstum im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 so schwach aus wie schon lange nicht mehr. Zudem enttäuscht der am Dienstag in Redmond veröffentliche Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal die Erwartungen der Experten.

