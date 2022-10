In den Chefetagen deutscher Familienunternehmen sind Frauen die große Ausnahme. Dabei könnte die stärkere Berücksichtigung von Frauen im Bewerbungsprozess und bei Nachfolgeentscheidungen den deutschen Unternehmen auch im Kampf um Talente helfen.Von Thomas KaufmannDer deutsche Mittelstand, auch der "Motor der deutschen Wirtschaft" genannt, stellt laut Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW e.V.) über die Hälfte aller deutschen Arbeitsplätze. Doch Frauen findet man in den obersten Etagen selten. In 68 von 100 Familienunternehmen findet man keine Frau im Vorstand. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Albright Stiftung. ...

