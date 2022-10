Damit dürfte die EU bis auf weiteres an ihrer "Nadelstich-Politik" festhalten.Brüssel - Die für dieses Jahr geplanten Schlussfolgerungen der EU-Staaten zur Schweiz werden auf die lange Bank geschoben, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA von einem EU-Diplomaten erfuhr. Damit dürfte die EU bis auf weiteres an ihrer «Nadelstich-Politik» festhalten. Am Treffen der für die Schweiz zuständigen Arbeitsgruppe der EU-Staaten am Dienstagnachmittag waren diese Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...