Der Euro ist am Mittwoch erstmals seit Mitte September wieder über die Parität gestiegen. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0026 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch erstmals seit Mitte September wieder über die Parität gestiegen. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0026 US-Dollar. Der Euro knüpfte damit an die Gewinne vom Vortag an. Auch zum Franken bleibt die Gemeinschaftswährung bei Kursen jenseits der 0,99er Marke in Blickkontakt mit der Parität. Aktuell kostet ein Euro 0,9915 Franken. Der US-Dollar neigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...