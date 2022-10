Der erste Spatenstich für den größten Bürgersolarpark in Deutschland ist erfolgt. Bis Herbst 2023 soll das Projekt 125 MW Spitzenleistung ans Netz gehen. Bauherr für den größten Bürger-Solarpark in Deutschland ist die 2013 gegründete EnergieGenossenschaft EGIS eG. In ihr sind neben Bürgerinnen und Bürgern auch Kommunen und Unternehmen organisiert, von denen viele aus der Region stammen. Insgesamt hat die Genossenschaft 1.600 Mitglieder. In das neue Solarkraftwerk soll eine Investition von mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...