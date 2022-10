40 Tage nach dem Tod der jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini sind im Iran Menschenmassen auf die Strassen gegangen. In ihrer Heimatstadt strömten Menschen entlang einer Hauptstrasse zum Grab.Teheran - 40 Tage nach dem Tod der jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini sind im Iran Menschenmassen auf die Strassen gegangen. In ihrer Heimatstadt strömten Menschen entlang einer Hauptstrasse zum Grab, wie die Zeitung «Hammihan» am Mittwoch berichtete. Im Iran wird nach dem Tod eines Familienmitglieds traditionell 40 Tage lang getrauert. Zuvor hatten Aktivisten anlässlich des Trauertags zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...