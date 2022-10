Der SMI rückt schliesslich um 0,41 Prozent auf 10'817,21 Punkte vor.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas höher geschlossen. Nach den beiden sehr starken Vortagen setzten nach einer gehaltenen Eröffnung vorerst Gewinnmitnahmen ein. Mit Unterstützung der erneut fest eröffnenden US-Aktien hievte sich der SMI am Nachmittag aber wieder in die Gewinnzone. Die Luft sei nach dem Plus von über 3,5 Prozent zum Wochenstart etwas dünn geworden...

